Государственная Дума ввела штрафы за использование и распространение допинга

Сегодня, 9 апреля, Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за использование, попытку использования или распространения допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.



За использование допинга спортсмены будут караться штрафом до 80 тыс. рублей. Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.



«Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения», — подчеркивается в пояснительной записке законопроекта.