Утяшева: Винер мне сказала: «Тебе 20 лет, а выглядишь на 40. Как не стыдно!»

Чемпионка Европы 2002 года по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что сохранила дружеские отношения с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой после завершения карьеры.

«Она продолжала принимать участие в моей жизни. Уйдя из спорта, я сидела дома два года в странном состоянии опустошения, жалея себя и не понимая, что дальше. В итоге — плюс 19 килограммов, „наетых“ больше из-за стресса и отсутствия режима. Пропустила очень много выгодных предложений по работе. И мне казалось, что, наверное, я так и буду жить дальше.

Пока не звонок Винер: «Мы чествуем чемпионов, я бы хотела тебя видеть на своём празднике». Я говорю: «Ирина Александровна, вам не понравится то, что вы увидите». Но с ней не поспоришь — на следующий день я приехала. Она говорит: «Тебе 20 лет, а выглядишь на 40, грузная, отёкшая, пастозное лицо. Ты что с собой делаешь?!» И, как всегда, она меня встряхнула этой честной констатацией факта. Помню, говорит по-доброму, но строго: «Как тебе не стыдно! У тебя мама на работу ходит, а ты лежишь! Да, ты купила квартиру! Но тебе уже 20. А сейчас что у тебя?» — цитирует Утяшеву Hello! Russia.