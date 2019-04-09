Петухов – о конфликте Губерниева и Вяльбе: лично мне пресса мешала

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года в командном спринте лыжник Алексей Петухов поделился мыслями о конфликте между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.



«Любой спортсмен может общаться с прессой столько, сколько считает нужным. Но бывают такие периоды, когда подобное общение сильно отвлекает. Если спортсмен понимает, что ему это не вредит, пусть общается, сколько хочет. Но лыжники в основном сильно сконцентрированы на своем результате и не хотят расплескивать энергию на слова.



При этом скажу и то, что Дима Губерниев, с которым у нас прекрасные отношения, в биатлоне сделал так, что там спортсмены общаются на уровне повседневности. Парни и девчонки вышли в микст-зону, подошли к репортерам, пообщались и ушли. Они на этом не зациклены. У лыжников эта система не настроена.



Но я не могу сказать, что её нужно настраивать. Лично мне пресса мешала, я готов был общаться, но только после гонок или даже турниров. В данном случае у каждой стороны своя правда.



Я просто надеюсь, что разногласия между Еленой Валерьевной Вяльбе и Дмитрием будут разрешены. Мне со стороны просто неприятно видеть, как два авторитетных человека в своем деле ссорятся, да еще публично. Так что дипломатия рулит», – цитирует Петухова «Спорт-Экспресс».

Уткин: попытки Вяльбе отстранить Губерниева — это идиотизм