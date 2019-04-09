Валиев и Хизриев вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Владислав Валиев, выступающий в весовой категории до 86 кг, вышел в четвертьфинал, победив грека Георгиоса Саввоулидиса со счётом 3:1. Его следующим соперником будет представитель Сан-Марино Милес Амин.

Тимур Бижоев (до 74 кг) на старте соревнований уступил призёру Олимпийских игр, неоднократному чемпиону мира Франку Чамизо из Италии — 0:3.

Анзор Хизриев (до 125 кг) в 1/8 финала оказался сильнее Шамхана Жабраилова из Молдавии — 8:5.

В вечерней программе состоятся полуфиналы в категориях до 61, 74, 86, 92 и 125 кг и финалы в категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Ахмед Гаджимагомедов по решению врача был снят с финала в весовой категории до 79 кг, где должен встретиться с Джабраилом Гасановым из Азербайджана. Россиянин стал обладателем серебряной медали.