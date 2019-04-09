Борцы Валиев и Хизриев стали полуфиналистами чемпионата Европы в Бухаресте

Российский борец вольного стиля Владислав Валиев, выступающий в весовой категории до 86 кг, вышел в полуфинал, победив представителя Сан-Марино Милеса Амина со счётом 5:0.

Магомед Курбанов (до 92 кг) в четвертьфинале уступил представителю Азербайджана Шарифу Шарифову — 2:6.

Анзор Хизриев (до 125 кг) вышел в полуфинал, победив Йоханнеса Людешера из Австрии — 8:1.

В вечерней программе состоятся полуфиналы в категориях до 61, 74, 86, 92 и 125 кг и финалы в категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Ранее россиянин Ахмед Гаджимагомедов по решению врача был снят с финала в весовой категории до 79 кг, где должен встретиться с Джабраилом Гасановым из Азербайджана. Россиянин стал обладателем серебряной медали.

Составы финальных пар

До 57 кг: Муслим Садулаев (Россия) — Сулейман Атли (Турция).

До 97 кг: Абдулрашид Садулаев (Россия) — Александр Гуштын (Беларусь).