Непряева: я уже совсем другими глазами смотрю на своих соперниц

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева подвела итоги сезона.

«В начале сезона я не думала о том, что буду бороться за Кубок мира, основной целью был ЧМ. Но после «Тур де Ски» я поняла, что за тройку общего зачёта точно могу бороться. Азарт во мне разгорелся после норвежских этапов, когда всё было предельно близко. Но через неделю это чувство прошло.



Медали ЧМ в Зеефельде останутся в памяти. Да, второе место в Кубке мира — круто, но для меня чемпионат мира стоит выше. Я понимала, что могу бороться за медали практически в каждой дисциплине.



Как оценить большое количество медалей, но отсутствие золота? В данный момент, конечно, это минус. Но если смотреть вперёд, думать о будущем, то это придаст ещё больше мотивации и спортивной злости. Я уже совсем другими глазами смотрю на своих соперниц, другими глазами смотрю на предстоящий сезон. Очень многое у меня в голове поменялось», — сказала Непряева в интервью проекту «На лыжи».

Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.