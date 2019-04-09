Дмитриев: когда Туктамышева настроена на борьбу, она может свернуть горы

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев поделился ожиданиями от командного чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир стартует 11 апреля в Фукуоке (Япония).



«Скорее всего, Рика Кихира и Каори Сакамото наших девушек обойдут. Думаю, что в Сайтаме на них повлияли все эти съёмки, всеобщий ажиотаж, давление. Они просто перегорели. В Фукуоке им будет явно попроще, поэтому, скорее всего, они выдадут идеальнейшие прокаты.



Елизавета Туктамышева – опытная спортсменка, и многое будет зависеть от мотивации и того, как её тренер Алексей Мишин сможет настроить её на работу. Технически она подготовлена очень хорошо, набрала по ходу сезона неплохую форму, и для неё это будет шанс ещё раз показать себя. Когда Туктамышева настроена на работу и борьбу, то у неё есть и результат. Она может свернуть горы.



Софья Самодурова прекрасно каталась весь сезон и просто молодец, но ей нужно набираться опыта, пока не хватает хореографии, точности позиций. Для неё будет очень важно хорошо выступить и поставить яркую точку», – цитирует Дмитриева «Команда России».

Туктамышева: вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?