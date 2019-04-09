Валиев вышел в финал чемпионата Европы в Румынии, Хизриев уступил в полуфинале

Российский борец Владислав Валиев победил в полуфинальном поединке и вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в Румынии.

Валиев в схватке за выход в финал весовой категории до 86 килограммов победил азербайджанца Мурада Сулейманова — 7:0. Финал состоится завтра, 10 апреля.

Другой россиянин, Анзор Хизриев, в поединке за выход в финал уступил турку Тахе Акгюлю. Хизриев завтра сразится за третье место. Магомед Курбанов (до 92 кг) в среду также проведёт поединок за бронзовую награду.

Кроме того шансы на третье место сохраняет Тимур Бижоев (до 74 кг), так как победивший его итальянец Франк Чамизо вышел в финал турнира.

Ранее россиянин Ахмед Гаджимагомедов по решению врача был снят с финала в весовой категории до 79 кг, где должен встретиться с Джабраилом Гасановым из Азербайджана. Россиянин стал обладателем серебряной медали.