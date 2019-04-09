Андрусенко победила на дистанции 400 м кролем на ЧР по плаванию в Москве

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у женщин на дистанции 400 м кролем лучшей стала Вероника Андрусенко, показав время 4 минуты 6,01 секунды.

Второе место заняла Анна Егорова (4.06,79). Бронзовая награда в активе Анастасии Кирпичниковой (4.11,18).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Андрусенко и Егорова выполнили норматив для отбора в сборную России. Для этой дисциплины он составляет 4 минуты 7,90 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Кроль. 400 м



1. Вероника Андрусенко — 4.06,01

2. Анна Егорова — 4.06,79

3. Анастасия Кирпичникова — 4.11,18.