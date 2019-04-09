Российский борец Куулар завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы

Российский борец Начын Куулар стал бронзовым призёром чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.



В поединке за бронзу россиянин победил молдованина Максима Сакулцана. В поединке за первое место азербайджанец Хаджи Алиев был сильнее турка Селахаттина Килишилаяна.



Медаль Куулара стала третьей для сборной России на чемпионате Европы. Ранее Ахмед Гаджимагомедов стал серебряным призёром в весовой категории до 79 кг. Гаджимагомедов должен был принять участие в финальной схватке, но был снят с финала соревнований по медицинским показателям. Муслим Садулаев выиграл серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.

Чемпионат Европы проходит в Бухаресте. Турнир завершится 14 апреля.