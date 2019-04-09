Чимрова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 200 м баттерфляем

На чемпионате России по плаванию в Москве, который проходит в бассейне СК «Олимпийский», на дистанции 200 м баттерфляем первое место заняла Светлана Чимрова (2.10,44).

Второй результат показала Софья Чичайкина (2.13,96). Тройку призёров замкнула Марина Намазова (2.14,64).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Несмотря на победу, Чимрова не выполнила норматив для отбора в сборную России. Для этой дисциплины он составляет 2 минуты 8,43 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Баттерфляй. 200 м



1. Светлана Чимрова — 2.10,44

2. Софья Чичайкина — 2.13,96

3. Марина Намазова — 2.14,64