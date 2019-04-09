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Садулаев взял серебро чемпионата Европы, Газимагомедов — бронзу

Садулаев взял серебро чемпионата Европы, Газимагомедов — бронзу
Другие / Борьба

Российский борец Муслим Садулаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Бухаресте.

В весовой категории до 57 кг Садулаев в финале уступил представителю Турции Сулейману Атли — 3:8. Бронзовые награды достались азербайджанцу Махиру Амирасланову и Владимиру Егорову из Северной Македонии.

Другой россиянин, Магомедрасул Газимагомедов, выиграл бронзовую награду ЧЕ. В весовой категории до 70 кг в поединке за бронзу он победил британца Николае Кожокару — 11:0. Победу на чемпионате Европы в этом весе одержал Мустафа Кайя (Турция), который в финале нанёс поражение азербайджанцу Агахусейну Мустафаеву — 6:2. Вторая бронзовая медаль досталась Магомедмураду Гаджиеву (Польша).

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