Чупков на ЧР на дистанции 200 м брассом показал лучший результат сезона в мире

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве, Антон Чупков преодолел дистанцию 200 м брассом за 2 минуты 7,00 секунды, показав лучший результат сезона в мире.

Второе место занял Александр Палатов (2.08,70). Бронзовую медаль завоевал Илья Хоменко (2.08,72).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Чупков, Палатов, Хоменко, Кирилл Пригода и Михаил Доринов выполнили нормативы для отбора в сборную России на этой дистанции (2.10,35).

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Брасс. 200 м



1. Антон Чупков — 2.07,00

2. Александр Палатов — 2.08,70

3. Илья Хоменко — 2.08,72