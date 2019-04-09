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Чупков на ЧР на дистанции 200 м брассом показал лучший результат сезона в мире

Чупков на ЧР на дистанции 200 м брассом показал лучший результат сезона в мире
Другие / Водные виды спорта

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве, Антон Чупков преодолел дистанцию 200 м брассом за 2 минуты 7,00 секунды, показав лучший результат сезона в мире.

Второе место занял Александр Палатов (2.08,70). Бронзовую медаль завоевал Илья Хоменко (2.08,72).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Чупков, Палатов, Хоменко, Кирилл Пригода и Михаил Доринов выполнили нормативы для отбора в сборную России на этой дистанции (2.10,35).

Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Брасс. 200 м

1. Антон Чупков — 2.07,00
2. Александр Палатов — 2.08,70
3. Илья Хоменко — 2.08,72

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