Газимагомедов: я не оправдал ожиданий. Думаю, неправильно прошла сгонка веса

Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов прокомментировал завоевание бронзовой медали чемпионата Европы в весовой категории до 70 кг.



«Я ехал сюда за золотом, но всё нормально, к лучшему, значит мне нужен был этот опыт. Думаю, неправильно прошла весогонка — я согнал шесть килограммов, но заболел за неделю до старта, тело не слушалось. А возможно пора в более тяжёлый вес переходить, в 74 кг, будем решать с тренером.

В российской сборной второе и третье место не считается, как я могу быть довольным, хотя понимаю, что многие о таком результате мечтают. Но я не оправдал ожиданий тренеров. Жизнь — испытание, будем исправлять ошибки", — приводит слова Газимагомедова интернет-портал ТАСС.