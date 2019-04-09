Авдеева заняла первое место на дистанции 200 м на спине на ЧР по плаванию

Россиянка Анастасия Авдеева стала лучшей на дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. Её время — 2 минуты 9,89 секунды.

Серебряная медаль в активе Дарьи Устиновой (2.10,30), третьей стала Ирина Приходько (2.10,34).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Авдеева, Устинова и Приходько выполнили норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 2 минуты 10,39 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Плавание на спине. 200 м



1. Анастасия Авдеева — 2.09,89

2. Дарья Устинова — 2.10,30

3. Ирина Приходько — 2.10,34