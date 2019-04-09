А. Садулаев: у нас есть те, кто по 6-7 раз выигрывал ЧЕ. Буду к этому стремиться

Победитель чемпионата Европы 2019 года по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев поделился эмоциями от успеха.

В решающем поединке в весовой категории до 97 килограммов Садулаев нанёс поражение белорусу Александру Гуштыну.

«Финальный поединок был очень нелёгким. Мы не раз с ним встречались и хорошо знаем друг друга. Я думал, что покажу более лучшую борьбу, но всё равно доволен своим результатом. Очень рад, что в четвёртый раз выиграл чемпионат Европы. Но я на этом останавливаться не собираюсь.

Мне есть на кого равняться. У нас есть борцы, которые по шесть-семь раз выигрывали чемпионат Европы. И я тоже буду к этому стремиться", — приводит слова Садулаева «РИА Новости».

Чемпионат Европы в Бухаресте завершится 14 апреля.