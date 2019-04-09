Дружинин одержал победу на ЧР по плаванию на дистанции 1500 м кролем

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у мужчин на дистанции 1500 м кролем первым стал Илья Дружинин, показав время 14 минут 59,86 секунды.

Серебряную медаль завоевал Илья Сибирцев (15.11,98). В тройке призёров также оказался Эрнест Максумов (15.13,59).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Дружинин выполнил норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 15 минут 0,99 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Кроль. 1500 м

1. Илья Дружинин — 14.59,86

2. Илья Сибирцев — 15.11,98

3. Эрнест Максумов — 15.13,59