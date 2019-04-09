Непряева: Загитова или Медведева? Больше, наверное, Загитова

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как начала заниматься спортом, а также ответила на вопрос о том, следит ли за другими видами.

«В лыжный спорт меня привели родители. Они тоже профессиональные лыжники. Первый раз я встала на лыжи в три года. Думаю, все понимают, как примерно это было. В секцию я начала ходить со второго класса, когда мне было восемь лет. Моя мама набрала группу детей чуть постарше, и я всегда была самой младшей. По выходным у нас были весёлые старты, эстафеты — то, чем детей всегда можно привлечь.



Другие виды спорта? Биатлон я вообще не смотрю. Наверное, даже принципиально. Хоккей, фигурное катание смотрю. Загитова или Медведева? Больше, наверное, Загитова», — сказала Непряева в интервью проекту «На лыжи».