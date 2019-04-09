Гринёв на ЧР побил рекорд на дистанции 100 м кролем, который держался 10 лет

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, Владислав Гринёв побил рекорд страны на дистанции 100 м вольным стилем, державшийся на протяжении десяти лет.
Во вторник, 9 апреля, Гринёв в полуфинале ЧР установил рекорд — 47,43 секунды. Предыдущее достижение принадлежало бронзовому призёру Олимпийских игр Андрею Гречину (47,59 секунды — держалось с 2009 года).
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Полуфинал. Вольный стиль. 100 м
1. Владислав Гринёв — 47,43 (рекорд России)
2. Евгений Рылов — 48,56
3. Владимир Морозов — 48,58
4. Климент Колесников — 48,64
5. Иван Гирёв — 48,83
6. Андрей Минаков — 48,87
7. Михаил Вековищев — 48,96
8. Сергей Фесиков — 49,15