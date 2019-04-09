Болгарин Андреев выиграл золото ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 73 кг

Болгарский спортсмен Божидар Андреев выиграл золотую медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике. Турнир проходит в Батуми (Грузия).

По сумме рывка и толчка болгарин поднял 345 кг (153+192). Серебро взял албанец Брикен Калья, его результат — 339 кг (156+183). Третьим стал белорус Вадим Лихарад, поднявший 335 кг (153+182). Россиянин Сергей Петров поднял 323 кг (150+173) и занял шестое место.

В соревнованиях женщин румынка Лоредана Тома стала лучшей в весовой категории до 64 кг, показав результат 239 кг (111+128). Серебро завоевала её соотечественница Ирина Лепши (229, 102+127), третье место заняла британка Зои Смит (224, 96+128). Российская спортсменка Тима Туриева (219, 99+120) стала шестой.