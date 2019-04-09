Пидручный: на соревнованиях по ски-кроссу эмоций больше, чем на чемпионате мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, как сборная Украины закрыла сезон импровизированными соревнованиями по ски-кроссу на горных лыжах в Буковеле.
«Эмоций больше, чем на чемпионате мира. У нас была напряжённая борьба с начала до конца. Сначала Тарас Лесюк лидировал, потом Виталик Кильчицкий. Мы постоянно менялись, и я только на предпоследнем повороте вышел вперёд. Думаю, за счёт этого и удалось победить. Сезон завершили на мажорной ноте», – цитирует Пидручного портал XSport.
На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Дмитрий выиграл золото в гонке преследования. Пидручный — чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады-2013 в масс-старте.
Пидручный: спортсмен-офицер звучит круто, не так ли?