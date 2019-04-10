Костомаров: Загитовой лучше уйти чемпионкой, а не бороться с новым поколением

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выразил мнение, что фигуристке Алине Загитовой стоит задуматься о завершении карьеры.

В марте 16-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира. Теперь в её активе есть медали высшего достоинства всех главных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при.

«Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, и они ещё не могут выезжать на взрослые соревнования — на чемпионаты мира и Европы. Но в своём возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, – это большой успех.



Думаю, что Загитовой не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — цитирует Костомарова «Реальное время».