Братчикова стартует на ЧЕ по борьбе поединком с чемпионкой мира Франссон

Сегодня, 10 апреля, на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Бухаресте (Румыния) начнутся женские соревнования.

В категории до 50 кг серебряный призёр первенства Европы U23 Надежда Соколова стартует схваткой с Каролиной Тяпко из Латвии.

Дебютантка чемпионата Европы, победительница первенства Европы U-23 Виктория Ваулина (до 55 кг) в первом поединке встретится с серебряным призёром чемпионата мира—2018 Залиной Сидаковой из Беларуси.

Бронзовый призёр чемпионата Европы—2018 Светлана Липатова откроет турнир в категории до 59 кг поединком с Эльмирой Гамбаровой из Азербайджана.

Анастасия Братчикова начнёт турнир в категории до 68 кг с чемпионкой мира—2012 Дженни Франссон из Швеции.

В категории до 76 кг победительница первенства Европы U23 Дарья Шистерова стартует поединком с серебряным призёром чемпионата Европы—2017 Джанет Немет из Венгрии, сообщает официальный сайт ФСБР.