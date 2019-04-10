А. Садулаев: я могу любому проиграть, это спорт

Олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате Европы в Бухаресте. В финале соревнований в весовой категории до 97 кг он нанёс поражение белорусу Александру Гуштыну.

«Пару слов о Гуштыне? Это белорусское телевидение? Я с Александром Гуштыном встречался уже четыре или пять раз — с каждым годом он набирает обороты, постепенно раскрывает свой потенциал.

Тренеры сборной Беларуси сказали, что Садулаева может остановить только Гуштын? Наверное, он сам посмеялся после этого? На самом деле, я могу любому проиграть, в этом ничего такого нет, это спорт.

Прямо перед выездом на Кубок мира в Якутск я травмировался, и сегодня не был готов на сто процентов, да и форму потерял… Но это не оправдание. Впереди Европейские игры и чемпионат мира — буду стремиться там выступить лучше.

Конечно, мы планировали выступить лучше, чем получается, но всякое бывает. Ахмед Гаджимагомедов травмировался, Анзор Хизриев допустил ошибку, Магомедрасул Газимагомедов должен был выигрывать… Для каждого из них Бухарест станет большим уроком — и в будущем они всё исправят. А Ахмед — настоящий воин! Настоящий горец! Показал пример другим, показал характер. Он показал, что на одной ноге можно не только бороться, но и баллы набирать. Все говорят, и я скажу: Ахмед Гаджимагомедов — герой чемпионата Европы!" — цитирует Садулаева официальный сайт ФСБР.