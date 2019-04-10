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Ретивых: Губерниев отлично провёл чемпионат мира

Ретивых: Губерниев отлично провёл чемпионат мира
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Глеб Ретивых оценил работу комментатора Дмитрия Губерниева на чемпионате мира 2019 гола в Зеефельде (Австрия). Ретивых стал двукратным призёром этих соревнований.

«Многим Губерниев не нравится? Ну, может быть, это их мнение. Лично мне импонирует, как он работает. После индивидуального спринта я зашёл в комментаторскую кабину. Мне было интересно посмотреть, как там всё обстоит. Считаю, Дмитрий отлично провёл чемпионат мира. Не всегда информация о российских лыжниках в таком объёме доходит до массового зрителя. А здесь его бригада постаралась помимо гонок сделать какие-то интервью, что-то рассказать.

Губерниев выставлял видео артистов, которые желали удачи лыжникам? Было приятно, что лыжные гонки популяризируются ещё и таким образом. Может быть, кто-то из поклонников этих звёзд, увидев пожелания, сам решил посмотреть чемпионат мира, поболеть за нас", — цитирует Ретивых «Тюменская арена».

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