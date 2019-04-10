Лыжник Якимушкин: если хоть раз приду в вуз неготовым, получу таких люлей

Российский лыжник Иван Якимушкин, завоевавший три золотые медали на Универсиаде в Краснояске, рассказал, как ему удаётся совмещать учёбу и спорт.

«Наверное, есть спортсмены, которые приходят в свой вуз на один день, их там приветствуют за то, каких результатов они добились, всё ставят и отпускают. У меня же далеко не так. Если я приду на один день неготовым, то получу таких люлей, что больше не захочу там появляться. У меня было время, когда я, чтобы сдать начертательную геометрию, сидел и чертил под фонариком с 6 вечера до полуночи. Так что я прихожу, беру листок задолженностей и хожу ищу преподавателей. Нет такого, чтобы мне дали диплом и отпустили.

Хочется ли слетать на отдых? Да, но не получится. Меня девушка уговаривает: полетели, полетели. В прошлом году мы выбрались на десять дней. Но в этот раз не получится. Максимум к друзьям на свадьбу съездим", — цитирует Якимушкина «Тюменская арена».

Якимушкин обучается на факультете «Нефтяное дело» в Тюменском индустриальном университете.