США отменили соглашение, позволявшее кубинским бейсболистам играть в MLB

Правительство США аннулировала соглашение между Главной лигой бейсбола (MLB) и Кубинской федерацией бейсбола, которое разрешало спортсменам с Кубы подписывать контракты с американскими командами. Таким образом, бейсболисты из островного государства лишились легального способа выступать в сильнейшей бейсбольной лиге мира.

Интересно, что само соглашение было подписано менее полугода назад – 19 декабря 2018 года. Теперь же американская сторона назвала его ошибкой. Об этом сообщает издание Granma.



Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что для получения возможности играть в MLB кубинские бейсболисты должны сбежать с Кубы.

На Кубе осудили принятое в Вашингтоне решение, назвав его политически мотивированным.