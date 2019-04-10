Сборная Канады по биатлону осталась без главного тренера

Федерация биатлона Канады объявила, что главный тренер сборной Маттиас Аренс покинул свой пост. Вместе с ним занимаемую должность оставила координатор Мэриан Харви.



«Как главный тренер национальной команды я обеспечил 14-летнее последовательное улучшение результатов сборной, а теперь буду двигаться дальше. Спортсмены, которые выросли со мной в системе биатлона Канады, уходят. Я тоже. Было очень приятно видеть, как эти прекрасные молодые атлеты тренируются, растут и совершенствуются под моим руководством. За этот период мы превратились в национальную команду, которая теперь получила международное признание», — сказал Аренс.



Немецкий специалист присоединился к сборной Канады в 2004 году. С 2012-го он возглавлял её в качестве главного тренера. Под его руководством Натан Смит завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате мира 2015 года, а мужской квартет стал третьим в эстафете в 2016-м.



Сообщение об отставке Аренса появилось после того, как завершившая карьеру биатлонистка Розанна Кроуфорд выразила опасения по поводу происходящего в национальной федерации биатлона, в частности финансирования команды.



«Я чувствую, что национальная федерация сейчас находится в затруднительном положении. У молодых спортсменов есть талант и стремление подняться на следующий уровень. Но я не уверена, что у федерации есть возможность взять их туда. Возможно, биатлонное сообщество Канады общими усилиями сможет помочь национальной сборной», — отметила Кроуфорд.