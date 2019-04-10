Кулаковский: на развитие регионального спорта тратятся сотни миллиардов рублей

Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский отметил большую значимость развития регионального спорта и поделился задачей, которую поставил президент страны Владимир Путин.



«На развитие регионального спорта тратится 283 млрд рублей. Владимир Владимирович поставил задачу, чтобы на будущих Олимпийских играх спортсмены выступали без каких-либо ограничений, особенно поработать с федерацией лёгкой атлетики», – передаёт слова Кулаковского корреспондент «Чемпионата» Дениза Хасан.



Сегодня в Москве проходит заседание коллегии Министерства спорта России. Функционеры подводят итоги 2018 года в спорте и делятся планами на ближайшее будущее.