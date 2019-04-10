Борец Бижоев поспорит за бронзу на чемпионате Европы в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Российский борец вольного стиля Тимур Бижоев (до 74 кг) на старте утешительного турнира победил болгарина Мирослава Кирова на туше и в схватке за бронзу поспорит с Хаджимурадом Гаджиевым из Азербайджана.

В квалификации женских соревнований россиянка Надежда Соколова (до 50 кг) победила Каролину Тяпко из Латвии. В 1/4 финала она поборется с Эвин Демирхан (Турция).

Анастасия Братчикова (до 68 кг) на старте чемпионата Европы проиграла чемпионке мира—2012 Дженни Франссон из Швеции — 1:2.

В женском турнире сегодня, 10 апреля, также выступят россиянки Виктория Ваулина (до 55 кг), Светлана Липатова (до 59 кг) и Дарья Шистерова (до 76 кг).