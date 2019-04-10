Липатова вышла в полуфинал чемпионата Европы по борьбе

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Россиянка Виктория Ваулина, выступающая в весовой категории до 55 кг, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Беларуси Залине Сидаковой со счётом 0:10.

Светлана Липатова (до 59 кг) оказалась сильнее Эльмиры Гамбаровой из Азербайджана — 4:2. В полуфинале россиянка сразится с украинкой Ангелиной Лысяк.

В вечерней программе соревнований состоятся полуфиналы в этих же категориях и финалы в вольной борьбе в категориях до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Ранее россиянка Анастасия Братчикова (до 68 кг) потерпела поражение в квалификации, Дарья Шистерова (до 76 кг) — в 1/8 финала, Надежда Соколова (до 50 кг) — в четвертьфинале.