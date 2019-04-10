Драчёв: критерии отбора в сборную России будут оглашены в сентябре

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что критерии отбора в национальную команду будут представлены в конце сентября 2019 года.



«Критерии отбора мы ещё пообсуждаем, есть различные предложения. Так что мы в процессе. Это не вопрос сегодняшнего дня. Критерии отбора будут оглашены в сентябре на тренерском совете на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт в Тюмени с 20 по 26 сентября.

В начале апреля был представлен расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон. В мужскую и женскую команды вошло по 22 биатлониста. Окончательный состав утвердит правление СБР после медицинского обследования спортсменов, которое пройдёт в конце апреля — начале мая.