Участник трёх ОИ мог сотрудничать с замешанным в допинговом скандале врачом

Бывший немецкий конькобежец Роберт Леманн мог сотрудничать со скандально известным врачом Марком Шмидтом, сообщает Schaatsen. Врач упомянул имя Леманна в ходе полицейского допроса. 35-летний спортсмен лечился у Шмидта в период выступлений и прекрасно с ним знаком.

Леманн участвовал в Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи, но высоких результатов не добился.

Ранее в немецкой федерации конькобежного спорта заявляли, что ни один спортсмен, выступающий под эгидой организации, не имел контактов со Шмидтом.

Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами немецкого врача пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга Шмидт мог зарабатывать от € 400 до 900 тыс.