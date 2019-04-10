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Участник трёх ОИ мог сотрудничать с замешанным в допинговом скандале врачом

Участник трёх ОИ мог сотрудничать с замешанным в допинговом скандале врачом
Другие / Конькобежный спорт

Бывший немецкий конькобежец Роберт Леманн мог сотрудничать со скандально известным врачом Марком Шмидтом, сообщает Schaatsen. Врач упомянул имя Леманна в ходе полицейского допроса. 35-летний спортсмен лечился у Шмидта в период выступлений и прекрасно с ним знаком.

Леманн участвовал в Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи, но высоких результатов не добился.

Ранее в немецкой федерации конькобежного спорта заявляли, что ни один спортсмен, выступающий под эгидой организации, не имел контактов со Шмидтом.

Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами немецкого врача пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга Шмидт мог зарабатывать от € 400 до 900 тыс.

Суд продлил арест врача Шмидта, оказавшегося в центре допингового скандала
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