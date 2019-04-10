Драчёв: Глазырина в расширенном составе сборной, но есть несколько вопросов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил возможность включения в состав сборной Екатерины Глазыриной, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ранее спортсменка призналась, что для допуска на международные соревнования ей нужно вернуть IBU € 31 тыс. призовых.

На прошедшем в Тюмени чемпионате России Глазырина выиграла спринтерскую гонку.

«Глазырина пока проходит УМО, ничего не могу сказать. Это чемпионка России, пока она в расширенном составе, но у нас есть несколько вопросов. Будем обсуждать», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

Ранее глава СБР сообщил, что критерии отбора в сборную России будут оглашены в сентябре во время чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени.