Драчёв — о возможной отставке: это выдумки некоторых товарищей

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как относится к критике своей работы и к возможному импичменту. Он возглавляет СБР с мая 2018 года.

«Критиковать не будут только ленивого, кто ничего не делает и спит на диване. Всегда найдутся люди, которые будут что-то говорить. Мы спокойно идём к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент? Это глупости, выдумки некоторых товарищей. Я всегда спокойно смотрю в завтрашний день», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

Глава СБР также оценил выступление сборной России в сезоне.

«За сезон мы поставили однозначную оценку – удовлетворительно. Результаты все видели. Команда показала, что есть потенциал, резервы. И мы их использовали. За один год усилили команду. В целом я считаю, что результат показан нормальный. Есть нюансы, которые надо отрабатывать. Это в любом виде спорта. А биатлон – технический вид спорта, где много всяких сложностей, связанных со стрельбой, патронами, транспортом, обслуживанием. Есть большие вопросы по сервису, по взаимодействию наших команд. Это мы видим. Будем работать.

Уже некоторые прошли УМО, скоро начнём сборы. Проведём правление СБР 16-17 апреля, поставим цели, выберем состав, который работает на централизованной подготовке, кто на самостоятельной. В этом году мы работаем по графику, как и должно быть – начиная с апреля, а не с июня", — сказал Драчёв.

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