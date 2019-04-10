Олимпийский чемпион Рёш: одурачить меня никому не удастся

Олимпийский чемпион 2006 года биатлонист Михаэль Рёш, выступавший на протяжении карьеры за сборные Германии и Бельгии, с 1 мая станет тренером молодёжной команды в Альтенберге (Германия). Эту работу он предпочёл более выгодным предложениям из Бельгии и Швейцарии.

Рёш завершил карьеру в январе 2019 года.

«В последние годы и десятилетия дела шли не очень хорошо, я хочу попытаться создать новую структуру и улучшить качество подготовки спортсменов. Посмотрим, что получится, постараюсь сделать всё возможное. Каким я вижу тренера Рёша? Пока не знаю. Весельем пренебрегать нельзя, но уважительное поведение внутри коллектива является обязательным условием. Одурачить меня никому не удастся», — приводит слова Рёша MDR.

Рёш — трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете (2007, 2008 и 2009), двукратный чемпион мира 2009 года по летнему биатлону.