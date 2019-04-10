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Пидручный: я против слива гонок. Лечить совесть дороже

Пидручный: я против слива гонок. Лечить совесть дороже
Другие / Биатлон

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что ценит честность в соревнованиях.

«Я против слива гонок, потому что мне нравится бороться. Если я своё имя начну разменивать на деньги, я разленюсь и потеряю интерес к делу, которому я отдал 15 лет. Буду повторять себе: «Я мог бы быть лучшим, болельщики в меня верили».

Да, спорт – это моя работа, профессия, которой я зарабатываю деньги, имею значительные достижения, но при единственном условии – честно. Потому что кроме денег у меня есть ещё статус мужа, сына, отца и гвардейца. Лечить совесть дороже», – цитирует Пидручного dobrovoltsi-ngu.tilda.ws.

На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Дмитрий выиграл золото в гонке преследования. Пидручный — чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады-2013 в масс-старте.

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