Бутырская: я бы на месте Загитовой не заканчивала карьеру

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала слова экс-фигуриста Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой стоит завершить профессиональную карьеру.

«Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории. Кроме того хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на её месте не заканчивала.

Вспомните немецкую фигуристку Катарину Витт, выигравшую золото на Олимпиадах в Сараево и Калгари. Всегда нужно смотреть вперёд, стремиться к титулу многократной чемпионки. Мне кажется, Алина любит выступать, любит, когда её поддерживают трибуны», — цитирует Бутырскую RT.