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Романова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Романова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
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Российская спортсменка Анастасия Романова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 71 кг россиянка показала результат 240 кг (112 кг — в рывке, 128 кг — в толчке). Второе место заняла британка Эмили Годли (216 кг), третье — румынка Мадалине Бианке Моли (215).

Романова завоевала первую золотую медаль для сборной России на чемпионате Европы в Батуми. Всего в активе российской команды теперь шесть наград. Кристина Соболь, Светлана Ершова и Татьяна Алеева взяли серебро, Кристина Новицкая и Александра Козлова — бронзу.

Последний раз до этого российские тяжелоатлеты выступали на чемпионате Европы в 2017 году.

Чемпионат Европы в Батуми завершится 13 апреля.

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