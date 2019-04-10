Валиев выиграл золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Российские борец вольного стиля Владислав Валиев завоевал золото на чемпионате Европы в Румынии.

Валиев в финальном поединке в весовой категории до 86 кг победил молдаванина Петра Янулова — 4:0. Бронзовыми призёрами соревнований в этой весовой категории стали Али Шабанов (Беларусь) и Фатих Эрдин (Турция).

Золото Валиева стало вторым для сборной России на чемпионате Европы. Ранее в весовой категории до 97 кг победу одержал Абдулрашид Садулаев. Серебряными призёрами на чемпионате Европы стали Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг) и Муслим Садулаев (до 57 кг). Бронзовые медали на счету Начына Куулара (до 65 кг), Магомедрасула Газимагомедова (до 70 кг) и Тимура Бижоева (до 74 кг).

Чемпионат Европы завершится 14 апреля.