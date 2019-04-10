Ефимова сможет выступить на чемпионате мира по плаванию на 200 м брассом

Юлия Ефимова сможет выступить на чемпионате мира по плаванию на дистанции 200 м брассом, сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.



Ефимова на чемпионате России не сумела отобраться на дистанции 200 м брассом на чемпионат мира 2019 года, став третьей. Победу одержала 14-летняя Евгения Чикунова, показавшая результат 2 минуты 22,67 секунды, серебро досталось Марии Темниковой (2.23,45). Ефимова проплыла дистанцию за 2 минуты 23,88 секунды.



«Юлия будет участвовать в соревнованиях на дистанции 200 метров на чемпионате мира в связи с тем, что Чикунова в это время будет выступать на юношеском чемпионате Европы. А Юлия поедет на чемпионат мира. У неё есть три месяца, она подготовится», — цитирует Чепика ТАСС.

ЧМ-2019 пройдёт с 12 по 28 июля.