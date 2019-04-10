В Москве пройдёт Кубок мира — 2019 по скалолазанию

С 12 по 14 апреля на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1) пройдёт Кубок мира — 2019 по скалолазанию. В соревнованиях примут участие 467 спортсменов из 39 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки.



Спортсмены будут не только бороться за медали Кубка мира, но и набирать зачётные очки для участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2020.



В составе сборной России выступят:



Юлия Каплина (Тюменская область) — победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) в скорости;



Дмитрий Тимофеев (Пермский край) — победитель Всемирных игр (2013) в скорости;



Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) — трёхкратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге;



Анна Цыганова (Красноярский край) — чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости;



Елена Красовская (Челябинская область) — чемпион мира (2016) в многоборье;



Мария Красавина (Тюменская область) — чемпион мира (2011), двукратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости;



Алексей Рубцов (Москва) — чемпион мира (2009) в боулдеринге;



Станислав Кокорин (Тюменская область) — трёхкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости;



Владислав Деулин (Свердловская область, г. Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) — обладатель Кубка мира (2017) в скорости.

Купить билеты можно здесь.