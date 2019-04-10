Сборная России по вольной борьбе выиграла командный зачёт чемпионата Европы

Сборная России по вольной борьбе заняла первое место в общекомандном зачёте чемпионата Европы. В активе российских вольников восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.



Золото выиграли Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг). Серебряными призёрами стали Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг) и Муслим Садулаев (до 57 кг). Бронзовые медали завоевали Начын Куулар (до 65 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).



Российские спортсмены набрали в сумме 162 очка. Второе место заняла сборная Турции с 156 очками, третьей стала команда Азербайджана, заработав 145 очков.



Дальше на чемпионате Европы в Бухаресте будут разыграны медали в женской и греко-римской борьбе.