Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Букин: Загитова и Тутберидзе сами должны решить, наступает ли им кто-то на пятки

Букин: Загитова и Тутберидзе сами должны решить, наступает ли им кто-то на пятки
Другие / Фигурное катание

Олимпийский чемпион 1988 года Андрей Букин прокомментировал высказывание экс-танцора Романа Костомарова о том, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.

«У каждого своё мнение, он может говорить, что хочет. Уходить или нет — проблема Алины и её тренера, они сами должны решить, наступает ли им кто-то на пятки», — сказал Букин в интервью RT.

Ранее Роман Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру, потому что, по его мнению, в скором времени она не сможет выдерживать конкуренцию с более молодыми соперницами.

В марте 16-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира. Теперь в её активе есть медали высшего достоинства всех главных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при.

Костомаров: Загитовой лучше уйти чемпионкой, а не бороться с новым поколением
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент