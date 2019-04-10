Букин: Загитова и Тутберидзе сами должны решить, наступает ли им кто-то на пятки

Олимпийский чемпион 1988 года Андрей Букин прокомментировал высказывание экс-танцора Романа Костомарова о том, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.

«У каждого своё мнение, он может говорить, что хочет. Уходить или нет — проблема Алины и её тренера, они сами должны решить, наступает ли им кто-то на пятки», — сказал Букин в интервью RT.



Ранее Роман Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру, потому что, по его мнению, в скором времени она не сможет выдерживать конкуренцию с более молодыми соперницами.



В марте 16-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира. Теперь в её активе есть медали высшего достоинства всех главных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при.