Тихонов: я бы Кокорина и Мамаева на пару лет в трудовой лагерь отправил

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые уже полгода находятся в СИЗО в ожидании судебного вердикта по их делу.



«Я вспоминаю дело Эдуарда Стрельцова. Он не совершал этого преступления, а отсидел ни за что. А эти сегодня играют немногим лучше, чем я играл в футбол на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение? Не заслуживают они такого внимания, которое сейчас есть к этому делу. Мне их абсолютно не жалко.



Я девять с половиной лет просидел за границей ни за что. Моя вина не была доказана, а тут пока делили моё имущество. Меня два месяца перевозили из лагеря в лагерь и требовали, чтобы я подписал чистый лист бумаги. Мне этого хватило.



Я бы их на пару лет в нормальный трудовой лагерь отправил. Их надо заставить пахать, как пашут биатлонисты. Они же лентяи! Я российский футбол терпеть не могу», — цитирует Тихонова «Советский спорт».