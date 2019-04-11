Бижоев: дальше буду стремиться приносить России только золотые медали

Российский борец вольного стиля Тимур Бижоев поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). В поединке за третье место в весовой категории до 74 кг Бижоев победил Хаджимурада Гаджиева (Азербайджан) — 6:4.

«Как сказал Дзамболат Тедеев, это не наша медаль, российские борцы должны бороться за золото. Хочу сказать большое спасибо за то, что мне дали шанс — ещё пару месяцев назад я и представить не мог, что буду в составе сборной на Кубке мира и чемпионате Европы. Дальше буду стремиться приносить стране только золотые медали», — приводит слова Бижоева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Золото в этой весовой категории завоевал итальянец Франк Чамизо.