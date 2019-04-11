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Российский пятиборец исключён из сборной за разгильдяйство

Российский пятиборец исключён из сборной за разгильдяйство
Другие / Прочие виды спорта

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов подписал приказ об исключении спортсмена Даниила Главатских из состава сборной России. Спортсмен повторно нарушил антидопинговые правила, своевременно не предоставив информацию о своём местонахождении в систему ADAMS.

«Мы очень строго следим за соблюдением всеми спортсменами, входящими в юрисдикцию нашей Федерации, антидопинговых правил. За проступок, совершённый Главатских, не накладывается дисквалификация, он продолжает выступления. Но я принял решение о наказании спортсмена за халатность и разгильдяйство, тем более, что подобное нарушение он допускает уже второй раз. Он будет исключён из состава сборной России. Тем самым я хочу послать сигнал всем атлетам и тренерам: малейшие нарушения антидопингового кодекса будут караться очень строго», — цитирует Аминова официальный сайт организации.

23-летний Главатских в нынешнем сезоне занял 18-е место на Кубке России.

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