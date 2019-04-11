Российский пятиборец исключён из сборной за разгильдяйство

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов подписал приказ об исключении спортсмена Даниила Главатских из состава сборной России. Спортсмен повторно нарушил антидопинговые правила, своевременно не предоставив информацию о своём местонахождении в систему ADAMS.



«Мы очень строго следим за соблюдением всеми спортсменами, входящими в юрисдикцию нашей Федерации, антидопинговых правил. За проступок, совершённый Главатских, не накладывается дисквалификация, он продолжает выступления. Но я принял решение о наказании спортсмена за халатность и разгильдяйство, тем более, что подобное нарушение он допускает уже второй раз. Он будет исключён из состава сборной России. Тем самым я хочу послать сигнал всем атлетам и тренерам: малейшие нарушения антидопингового кодекса будут караться очень строго», — цитирует Аминова официальный сайт организации.

23-летний Главатских в нынешнем сезоне занял 18-е место на Кубке России.

