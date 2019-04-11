Россиянка Оршуш стартует на ЧЕ по борьбе поединком с чемпионкой Европы 2013 года

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Во второй день женских соревнований пройдут поединки в весовых категориях до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

В категории до 53 кг действующая чемпионка Европы россиянка Стальвира Оршуш стартует схваткой с чемпионкой Европы 2013 года Роксаной Засиной из Польши.

Ольга Хорошавцева (до 57 кг) начнёт турнир поединком с бронзовым призёром чемпионата Европы 2017 года Матильдой Ривьер из Франции.

Ульяна Тукуренова в 1/8 финала соревнований в категории до 62 кг сразится с венгеркой Марианной Шастин.

Мария Кузнецова (до 65 кг) откроет соревнования поединком с француженкой Полин Лекарпентье.

В категории до 72 кг в соревнованиях примут участие всего 6 спортсменок, поэтому турнир проводится по круговой системе. Татьяне Морозовой в соперницы по предварительному раунду достались бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года Бусе Тосун из Турции и чемпионка мира 2013 года украинка Алина Бережная (Махиня-Стадник), сообщает официальный сайт ФСБР.