Россиянка Оршуш стартует на ЧЕ по борьбе поединком с чемпионкой Европы 2013 года

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Во второй день женских соревнований пройдут поединки в весовых категориях до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.
В категории до 53 кг действующая чемпионка Европы россиянка Стальвира Оршуш стартует схваткой с чемпионкой Европы 2013 года Роксаной Засиной из Польши.
Ольга Хорошавцева (до 57 кг) начнёт турнир поединком с бронзовым призёром чемпионата Европы 2017 года Матильдой Ривьер из Франции.
Ульяна Тукуренова в 1/8 финала соревнований в категории до 62 кг сразится с венгеркой Марианной Шастин.
Мария Кузнецова (до 65 кг) откроет соревнования поединком с француженкой Полин Лекарпентье.
В категории до 72 кг в соревнованиях примут участие всего 6 спортсменок, поэтому турнир проводится по круговой системе. Татьяне Морозовой в соперницы по предварительному раунду достались бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года Бусе Тосун из Турции и чемпионка мира 2013 года украинка Алина Бережная (Махиня-Стадник), сообщает официальный сайт ФСБР.