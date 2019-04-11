Мамиашвили: два золота вольников на ЧЕ — маловато, но шанс молодёжи нужно давать

Президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления российских борцов вольного стиля на чемпионате Европы в Бухаресте. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. В активе российских вольников 8 медалей — 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

«У нашей команды вольников были совершенно разные задачи, если сравнивать чемпионат Европы этого года и чемпионат мира прошлого. И то, что два золота, — маловато, с одной стороны, да, но с другой стороны — шанс нужно давать. Другой вопрос — что всегда хочется, чтобы дебютанты своим шансом сполна воспользовались и принесли побольше золотых медалей. Но я полностью разделяю решение тренерского штаба обкатать молодых ребят здесь, на чемпионате Европы. Никто не попал в команду случайно — каждый выступает в Бухаресте заслуженно. Сегодня ситуация удобная — мы можем выступить на двух крупнейших форумах с лучшими европейскими борцами двумя составами — и тренерский штаб в вольной борьбе принял решение делегировать основу на Европейские игры. Но основной прицел — на чемпионат мира, на братский Казахстан, на город Нур-Султан. Но что меня разочаровало — это упущенная возможность. Точнее, не до конца реализованная. Где-то кто-то перегорел, кому-то не хватило уверенности. Но, повторюсь, не надо бояться обоснованно экспериментировать с составом. Всё это складывается в копилку приоритетов, которые могут стать весомым аргументом при выборе состава на Олимпийские игры.



Вы знаете ситуацию в нашей команде. Можно назначить капитана, но нельзя назначить лидера. Садулаев — не просто лидер, он больше, чем лидер. И это не только моё мнение, ваше мнение и мнение внутри команды. Все судьи подчёркивают не только его эффективность на борьбе, но и улыбчивость. Он всегда радушный. Он со всеми ровный. А это всегда подкупает, особенно в человеке с огромным потенциалом. Он постепенно формируется в настоящую личность. Его поведение показывает пример и всем ребятам. За ним хочется тянуться, ему хочется подражать, причём не только борцам — всей молодёжи.



Он травмировался перед Якутском, и фактически после ковра чемпионата мира он нигде не выступал. Даже на таких гигантах, как Садулаев, отсутствие практики сказывается. Но и через то, через что прошёл Садулаев сегодня в Бухаресте, надо пройти каждому спортсмену.



Владислав Валиев? Я его сегодня поздравил, увидел его перед финалом и говорю: слушай, хорошим ты делом занялся — борьбой. Он долго смеялся. Сегодня он показал, что научился показывать на ковре то, что накапливал в себе.



У классиков — другая ситуация. Они должны показывать всё, на что способны, и забирать максимальное число золотых медалей», — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.