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Синицина и Кацалапов — вторые в ритм-танце на командном ЧМ в Японии

Синицина и Кацалапов — вторые в ритм-танце на командном ЧМ в Японии
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на стартовавшем в Фукуоке (Япония) командном чемпионате мира. Лучший результат продемонстрировали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Третьими стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 87,31.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 84,57.
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 82,86.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 80,25.
5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) —79,60.
6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) — 60,93.

Общий зачёт
1. Франция — 12.
2. Россия — 11.
3. США — 10.
4. Италия — 9.
5. Канада — 8.
6. Япония — 7.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Танцы на льду. Ритм-танец
11 апреля 2019 года, четверг. 09:15 МСК
1
Франция
87.31
2
Россия
84.57
3
США
82.86
Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Фукуоке
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